2019-08-16T18:02:28+03:00
Авто

Новые макеты машин ГИБДД должны успокоить воронежских водителей

За семь месяцев нарушители набрали штрафов больше чем на миллиард рублей
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото областного правительства.Фото областного правительства.
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Новые макеты автомобилей ГИБДД появятся на дорогах Воронежской области. Они изображают "Лады-Весты" в раскраске дорожной полиции. Самое интересное - светящиеся проблесковые маячки. Новинку показал губернатору глава областного УГИБДД Евгений Шаталов.

Можно предположить, что макеты в первую очередь появятся в тех местах, где продолжается рост аварийности. Это Богучарский, Грибановский, Новохоперский, Павловский, Панинский, Петропавловский и Терновский районы, а также город Воронеж.

Как сообщают в ГИБДД, за 7 месяцев этого года в области зарегистрировано 1577 ДТП с пострадавшими, в которых 200 человек погибли и 2004 получили ранения. Специальные приборы зафиксировали штрафов на 1 млрд 113 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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