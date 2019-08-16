2019-08-16T17:10:55+03:00
Происшествия

В Воронеже в аварии с двумя маршрутками и кроссовером пострадал 2-летний ребенок

Также травмы получила 49-летняя женщина
Ярослав ИВАНОВ
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Днем 16 августа в Северном районе Воронежа произошла авария с участием двух маршруток и кроссовера.

Около 14.00 у дома №12а по ул. Жукова 52-летний водитель «пазика» №58в не выдержал дистанцию и «догнал» Hyundai ix35. От удара автомобиль кроссовер выскочил на встречку, где столкнулся с автобусом «ПАЗ» маршрута №59а.

В аварии травмы получили два пассажира автобуса маршрута №58в - 49-летняя женщина и 2-летний мальчик. Их госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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