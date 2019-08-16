В Воронеже в аварии с двумя маршрутками и кроссовером пострадал 2-летний ребенок
Также травмы получила 49-летняя женщина
Изменить размер текста:
Днем 16 августа в Северном районе Воронежа произошла авария с участием двух маршруток и кроссовера.
Около 14.00 у дома №12а по ул. Жукова 52-летний водитель «пазика» №58в не выдержал дистанцию и «догнал» Hyundai ix35. От удара автомобиль кроссовер выскочил на встречку, где столкнулся с автобусом «ПАЗ» маршрута №59а.
В аварии травмы получили два пассажира автобуса маршрута №58в - 49-летняя женщина и 2-летний мальчик. Их госпитализировали.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU