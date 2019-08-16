Воронежские инспекторы спасли семью из Тамбова, у которой на жаре сломалась машина

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-16T14:38:12+03:00

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15 августа сотрудники Госавтоинспекции помогли семье из Тамбова добраться домой. Около 15.00 на 66-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов» полицейские обратили внимание на стоящий на обочине «Шевроле-Блейзер», водитель которого тщетно пытался остановить проезжающие мимо машины. У 44-летнего жителя Тамбовской области на трассе на территории нашей области сломался автомобиль. Он не смог отремонтировать его самостоятельно и на протяжении двух часов пытался попросить помощи у проезжающих мимо автолюбителей, однако никто не останавливался. На 30-градусной жаре в поломанной иномарке «плавились» его жена с малолетним ребенком.

Сотрудники Госавтоинспекции достали из служебного автомобиля буксировочный трос и попросили водителя проезжающей «Газели» отбуксировать поломанный автомобиль до ближайшего автосервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU