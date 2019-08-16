В Воронежской области отец подал в суд на детсад за то, что его дочка поранила там руку
Девочка порезалась стеклянной банкой
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Борисоглебский городской суд будет рассматривать иск местного жителя к детсаду № 21. Мужчина требует компенсации морального вреда за травму его дочери.
Инцидент случился еще в мае 2014 года. Воспитатель не заметила, что на прогулку девочка взяла с собой стеклянную банку. У выхода на улицу один из мальчиков расшалился и толкнул малышку. Девочка упала, банка разбилась и поранила ей кисть левой руки.
Непонятно, почему мужчина ждал, чтобы подать иск, больше пяти лет. Видимо, решил, лучше поздно, чем никогда.
ИСТОЧНИК KP.RU