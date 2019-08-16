2019-08-16T14:14:35+03:00
Происшествия

В Воронеже сотрудники Пенсионного фонда скрывали имущество и начисляли пенсии родственникам

Многочисленные нарушения выявили прокуроры в ведомстве
Ярослав ИВАНОВ
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Прокурорские сотрудники нашли нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции в управлении Пенсионного фонда РФ в Воронеже.

Вскрылись факты сокрытия сотрудниками недвижимого имущества, сведений о банковских счетах по вкладам и о состоянии счетов.

Так, одна из руководительниц отделения ПФ в Советском районе указала в декларации о доходах, что какое-либо недвижимое имущество у супруга отсутствует, «забыв» принадлежащий ему земельный участок площадью 600 кв.м и нежилое помещение площадью 41 кв.м.

А главный специалист-эксперт в отделении Левобережного района в июне 2017 года запросто пересчитала размер пенсии матери, «забыв» о конфликте интересов.

- Кроме того, в ходе проверки выявлены многочисленные факты неверного установлении размера пенсии, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Начальника управления Пенсионного фонда РФ в Воронеже обязали устранить нарушения. Виновных сотрудников привлекли к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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