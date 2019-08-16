Житель Воронежской области хотел обвинить приятеля в мифической краже, а теперь сядет за ложный донос

СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-16T13:38:00+03:00

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Жителю Хохольского района придется ответить за ложный донос на приятеля и введение правоохранительных органов в заблуждение.

Инцидент произошел в июне 2019 года. 50-летний мужчина что-то не поделил со знакомым. И решил ему подгадить. Да не кинуть камнем в стекло. А похлеще - обвинить в краже. С этой целью и позвонил в полицию: мол, знакомый проник в его дом и похитил принадлежащее ему имущество. А потом подтвердил заведомо ложные сведения о краже в своем письменном заявлении.

Полицейские разобрались, что к чему. И теперь мстителя будут судить - и не только за заведомо ложный донос. Но и за введение правоохранительных органов в заблуждение - прокуратура района предъявила иск к обвиняемому в интересах Российской Федерации, в лице отдела МВД России по Хохольскому району Воронежской области, о возмещении причиненного имущественного вреда в связи с заведомо ложным доносом о совершении преступления

ИСТОЧНИК KP.RU