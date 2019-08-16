Воронежцы могут обменяться книгами

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-16T13:24:13+03:00

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В Воронеже пройдет очередная свободная книжная ярмарка. Это прекрасный способ получить новые книги для тех, кто любит читать, но кого останавливают высокие цены в книжных магазинах.

- У нас происходит бескорыстный процесс дарения книг друг другу. Любой желающий может принести на ярмарку свои книги, которые уже прочел, и бесплатно взять понравившиеся из тех, что принесут другие, - сообщили организаторы фримаркета.

Книгами можно обменяться в Центре социальных инициатив (ост. "Манежная", ул. Цюрупы, 34, этаж 3) 24 августа с 16.00 до 18.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU