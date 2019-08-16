В Воронежской области 17-летняя квартирантка своровала 50 тысяч рублей у 90-летней хозяйки

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-16T13:17:50+03:00

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Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу 50 тысяч рублей у 90-летней бабушки. Они выяснили, что старушка сдавала в аренду свой дом в Павловске молодой паре. Сама она уехала к родственникам. Однако с ними не ужилась и летом вернулась в Павловск с намерением пойти в дом престарелых.

Бабушка безгранично доверяла своим постояльцам и попросила, если с ней что-нибудь случится, 17-летнюю девушку отдать своей знакомой сбережения – 50 тысяч рублей. Через несколько дней квартирантка зашла в спальню, где лежали деньги, и забрала их. Затем она зачислила сворованные 50 тысяч на свою банковскую карту и вскоре их потратила.

- Девушка, жительница Волгоградской области, признала свою вину. Причиненный пожилой женщине ущерб возмещен ее родителями. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы), - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU