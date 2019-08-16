2019-08-16T13:01:29+03:00
Происшествия

В Воронежской области мать, из-за которой погиб на пожаре ее годовалый сын, приговорили к исправительным работам

Загорелась электрическая плитка, неосторожно оставленная женщиной в комнате, где был малыш [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Дом, где произошла трагедия.Дом, где произошла трагедия.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Суд вынес приговор 36-летней женщине, зарегистрированной в Московской области, но жившей в Таловском районе. Ее признали виновной в смерти годовалого сына.

По данным следствия, вечером 28 января женщина пошла с сожителем выпивать на кухню. При этом она оставила в комнате, где был ее годовалый сын, под кроватью, где сушилась постель, электрическую плитку. Белье загорелось, и малыш отравился угарным газом. Когда мать поняла, что начался пожар, она прибежала в комнату, но ребенок к тому времени уже умер.

Кровать после пожара. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Кровать после пожара.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- На предварительном следствии женщина признала свою вину. Ее также подтверждали показания свидетелей и заключения проведенных судебных экспертиз, - сообщил руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Александр Белоус.

Суд приговорил женщину к году исправительных работ с удержанием 10 процентов от зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы могут обменяться книгами
В Воронежской области 17-летняя квартирантка своровала 50 тысяч рублей у 90-летней хозяйки
Более 200 тысяч потеряли воронежцы, пытаясь защитить банковские карты от несанкционированного доступа
Велоночь может вернуться в центр Воронежа
В Воронеже почтут память участников добровольческого коммунистического полка
В Ленинском районе Воронежа с налоговых должников взыскали пять миллионов рублей
Воронежцев предупредили о регистраторах, которые могут прийти в гости с 19 августа
Воронежцы смогут задать вопросы руководителю управления Росреестра
Под Воронежем возбудили уголовное дело по ДТП, в котором погибла 5-летняя девочка
Воронежцам дадут бесплатные советы, как грамотно принять квартиру у застройщика
Под Воронежем нашли мертвым 17-летнего парня
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
В Воронежской области в ДТП с двумя иномарками погиб водитель
На выходных воронежцев ждут дожди и грозы