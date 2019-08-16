В Воронежской области мать, из-за которой погиб на пожаре ее годовалый сын, приговорили к исправительным работам

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-16T13:01:29+03:00

Дом, где произошла трагедия. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Загорелась электрическая плитка, неосторожно оставленная женщиной в комнате, где был малыш [фото]

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Суд вынес приговор 36-летней женщине, зарегистрированной в Московской области, но жившей в Таловском районе. Ее признали виновной в смерти годовалого сына.

По данным следствия, вечером 28 января женщина пошла с сожителем выпивать на кухню. При этом она оставила в комнате, где был ее годовалый сын, под кроватью, где сушилась постель, электрическую плитку. Белье загорелось, и малыш отравился угарным газом. Когда мать поняла, что начался пожар, она прибежала в комнату, но ребенок к тому времени уже умер.

Кровать после пожара.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- На предварительном следствии женщина признала свою вину. Ее также подтверждали показания свидетелей и заключения проведенных судебных экспертиз, - сообщил руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Александр Белоус.

Суд приговорил женщину к году исправительных работ с удержанием 10 процентов от зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU