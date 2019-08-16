Более 200 тысяч потеряли воронежцы, пытаясь защитить банковские карты от несанкционированного доступа

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-16T12:50:27+03:00

Всего за день в регионе аферисты обманули четверых

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За 15 августа четверо жителей Воронежской области обратились в полицию по фактам мошенничеств. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 200 тысяч рублей.

Двое воронежцев попались на старую «сказку» про посягательства на банковскую карту. Схема обычная: звонят и представляются сотрудником службы безопасности банка. И сообщают, что «с вашей банковской карты происходит списание денежных средств», потом лже-сотрудник банка предлагает защитить банковский счет от несанкционированного доступа, а для этого сообщить персональные данные банковской карты, включая ее номер и защитный код. Люди ведутся на обман, сообщают конфиденциальную информацию, после чего лишаются денег на карте. Так, 52-летний житель Левобережного района потерял около 135 тысяч рублей, а 69-летняя жительница Северного микрорайона - более 58 тысяч рублей.

Никогда и никому не сообщайте данные банковских карт!

ИСТОЧНИК KP.RU