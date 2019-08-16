2019-08-16T12:50:27+03:00
Происшествия

Более 200 тысяч потеряли воронежцы, пытаясь защитить банковские карты от несанкционированного доступа

Всего за день в регионе аферисты обманули четверых
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 15 августа четверо жителей Воронежской области обратились в полицию по фактам мошенничеств. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 200 тысяч рублей.

Двое воронежцев попались на старую «сказку» про посягательства на банковскую карту. Схема обычная: звонят и представляются сотрудником службы безопасности банка. И сообщают, что «с вашей банковской карты происходит списание денежных средств», потом лже-сотрудник банка предлагает защитить банковский счет от несанкционированного доступа, а для этого сообщить персональные данные банковской карты, включая ее номер и защитный код. Люди ведутся на обман, сообщают конфиденциальную информацию, после чего лишаются денег на карте. Так, 52-летний житель Левобережного района потерял около 135 тысяч рублей, а 69-летняя жительница Северного микрорайона - более 58 тысяч рублей.

Никогда и никому не сообщайте данные банковских карт!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы могут обменяться книгами
В Воронежской области 17-летняя квартирантка своровала 50 тысяч рублей у 90-летней хозяйки
В Воронежской области мать, из-за которой погиб на пожаре ее годовалый сын, приговорили к исправительным работам
Велоночь может вернуться в центр Воронежа
В Воронеже почтут память участников добровольческого коммунистического полка
В Ленинском районе Воронежа с налоговых должников взыскали пять миллионов рублей
Воронежцев предупредили о регистраторах, которые могут прийти в гости с 19 августа
Воронежцы смогут задать вопросы руководителю управления Росреестра
Под Воронежем возбудили уголовное дело по ДТП, в котором погибла 5-летняя девочка
Воронежцам дадут бесплатные советы, как грамотно принять квартиру у застройщика
Под Воронежем нашли мертвым 17-летнего парня
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
В Воронежской области в ДТП с двумя иномарками погиб водитель
На выходных воронежцев ждут дожди и грозы