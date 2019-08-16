2019-08-16T12:30:09+03:00
Общество

В Воронеже почтут память участников добровольческого коммунистического полка

Митинг пройдет в Первомайском саду
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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19 августа в 10.00 в Первомайском саду пройдет митинг, посвященный 78-ой годовщине формирования Воронежского добровольческого коммунистического полка.

У памятного камня соберутся ветераны Великой Отечественной войны и труда, военные, представители общественных организаций, чтобы почтить память бойцов полка минутой молчания и возложить венки.

О боях, в которых принимал участие, расскажет Николай Борисов, воспоминаниями о военном детстве в Воронеже поделятся ветераны-суворовцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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