В Ленинском районе Воронежа с налоговых должников взыскали пять миллионов рублей
В управе Ленинского района прошло совещание с должниками по уплате налогов, на котором заслушали руководителей предприятий и организаций и согласовали с ними графики погашения задолженностей. В результате этой работы удалось погасить около пяти миллионов недоимки.
Среди причин образования задолженностей предприниматели называли сезонный график работы. Однако заверили членов комиссии в готовности расплатиться в кротчайший срок.
- Как и прежде в планово-предупредительных мероприятиях с должниками управе оказывают содействие руководители органов ТОС и управляющих организаций, - отметили в управе Ленинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU