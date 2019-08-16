2019-08-16T12:24:47+03:00
Общество

В Ленинском районе Воронежа с налоговых должников взыскали пять миллионов рублей

Предприниматели объясняют образование долгов сезонностью работы
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В управе Ленинского района прошло совещание с должниками по уплате налогов, на котором заслушали руководителей предприятий и организаций и согласовали с ними графики погашения задолженностей. В результате этой работы удалось погасить около пяти миллионов недоимки.

Среди причин образования задолженностей предприниматели называли сезонный график работы. Однако заверили членов комиссии в готовности расплатиться в кротчайший срок.

- Как и прежде в планово-предупредительных мероприятиях с должниками управе оказывают содействие руководители органов ТОС и управляющих организаций, - отметили в управе Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы могут обменяться книгами
В Воронежской области 17-летняя квартирантка своровала 50 тысяч рублей у 90-летней хозяйки
В Воронежской области мать, из-за которой погиб на пожаре ее годовалый сын, приговорили к исправительным работам
Более 200 тысяч потеряли воронежцы, пытаясь защитить банковские карты от несанкционированного доступа
Велоночь может вернуться в центр Воронежа
В Воронеже почтут память участников добровольческого коммунистического полка
Воронежцев предупредили о регистраторах, которые могут прийти в гости с 19 августа
Воронежцы смогут задать вопросы руководителю управления Росреестра
Под Воронежем возбудили уголовное дело по ДТП, в котором погибла 5-летняя девочка
Воронежцам дадут бесплатные советы, как грамотно принять квартиру у застройщика
Под Воронежем нашли мертвым 17-летнего парня
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
В Воронежской области в ДТП с двумя иномарками погиб водитель
На выходных воронежцев ждут дожди и грозы