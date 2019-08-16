В Ленинском районе Воронежа с налоговых должников взыскали пять миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-16T12:24:47+03:00

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В управе Ленинского района прошло совещание с должниками по уплате налогов, на котором заслушали руководителей предприятий и организаций и согласовали с ними графики погашения задолженностей. В результате этой работы удалось погасить около пяти миллионов недоимки.

Среди причин образования задолженностей предприниматели называли сезонный график работы. Однако заверили членов комиссии в готовности расплатиться в кротчайший срок.

- Как и прежде в планово-предупредительных мероприятиях с должниками управе оказывают содействие руководители органов ТОС и управляющих организаций, - отметили в управе Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU