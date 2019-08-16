2019-08-16T11:45:20+03:00
Общество

Воронежцы смогут задать вопросы руководителю управления Росреестра

Елена Перегудова проведет интернет-конференцию
Елена ФЕДЯШЕВА
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В пятницу, 23 августа, пройдет интернет-конференция руководителя управления Росреестра по Воронежской области Елены Перегудовой. Елена Павловна ответит на вопросы, касающиеся государственной регистрации права собственности на дома, квартиры, гаражи, земельные участки и другие объекты недвижимости, осуществления кадастрового учёта земельных участков и объектов капитального строительства, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, деятельности кадастровых инженеров и государственного земельного надзора.

Вопросы принимаются заранее, до 19 августа, в пресс -центре ООО «Гарант-Сервис» по телефону (473) 239-07-90, а также на электронный адрес info@garan-vrn.ru или заполнив форму на сайте http://garant-vrn.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

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