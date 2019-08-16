Под Воронежем нашли мертвым 17-летнего парня
В обстоятельствах смерти подростка разбираются следователи
Обстоятельства смерти мальчика выясняют сотрудники Следственного комитета.Фото: из архива «КП»
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Стало известно о трагедии, случившейся в поселке Латная Семилукского района в пятницу, 9 августа. Там при загадочных обстоятельствах погиб 17-летний парень. Его тело нашли родственники недалеко от дома. Юноша жил в неполной семье, мама растила его одна. 11 августа подростка похоронили. В обстоятельствах его гибели разбираются сотрудники Следственного комитета.
- Следователи выясняют обстоятельства смерти подростка. Будут проверены условия его жизни и круг общения, — сообщили в региональном Следственном комитете.
ИСТОЧНИК KP.RU