В Воронежской области в ДТП с двумя иномарками погиб водитель

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-16T09:56:07+03:00

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В четверг, 15 августа, около 16.40 на 627 километре трассы «Дон» в Бобровском районе водитель «Мазда-МПВ», 40-летний житель Северной Осетии, врезался в ехавшую впереди «Рено-Премиум» с полуприцепом. Удар был такой страшной силы, что мужчина погиб на месте. 53-летний житель Белгородской области, руливший французской машиной, серьезных травм не получил.

Напомним, в тот же день страшная авария случилась в Нижнедевицком районе. Около 13.30 на дороге «Курск-Борисоглебск» один ВАЗ-2114 врезался в другой, припаркованный на обочине. От удара стоявшая на краю дороги «14-я» столкнулась с находившимся впереди нее «Фордом Фокус». В аварии погибла 5-летняя девочка из припаркованной «Лады». Еще двух пассажиров этого автомобиля, 2-летнего мальчика и 31-летнюю женщину, жителей Нижнедевицкого района, отвезли в больницу.

Всего за сутки 15 августа случилось 123 ДТП. Из них 64 – в Воронеже, 20 - на федеральных трассах, еще 39 – в районах области. Три человека погибли, 14 ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU