2019-08-16T09:56:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области в ДТП с двумя иномарками погиб водитель

Авария случилась в Бобровском районе
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Приехавшие врачи скорой могли только констатировать смерть мужчины.Приехавшие врачи скорой могли только констатировать смерть мужчины.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В четверг, 15 августа, около 16.40 на 627 километре трассы «Дон» в Бобровском районе водитель «Мазда-МПВ», 40-летний житель Северной Осетии, врезался в ехавшую впереди «Рено-Премиум» с полуприцепом. Удар был такой страшной силы, что мужчина погиб на месте. 53-летний житель Белгородской области, руливший французской машиной, серьезных травм не получил.

Напомним, в тот же день страшная авария случилась в Нижнедевицком районе. Около 13.30 на дороге «Курск-Борисоглебск» один ВАЗ-2114 врезался в другой, припаркованный на обочине. От удара стоявшая на краю дороги «14-я» столкнулась с находившимся впереди нее «Фордом Фокус». В аварии погибла 5-летняя девочка из припаркованной «Лады». Еще двух пассажиров этого автомобиля, 2-летнего мальчика и 31-летнюю женщину, жителей Нижнедевицкого района, отвезли в больницу.

Всего за сутки 15 августа случилось 123 ДТП. Из них 64 – в Воронеже, 20 - на федеральных трассах, еще 39 – в районах области. Три человека погибли, 14 ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы могут обменяться книгами
В Воронежской области 17-летняя квартирантка своровала 50 тысяч рублей у 90-летней хозяйки
В Воронежской области мать, из-за которой погиб на пожаре ее годовалый сын, приговорили к исправительным работам
Более 200 тысяч потеряли воронежцы, пытаясь защитить банковские карты от несанкционированного доступа
Велоночь может вернуться в центр Воронежа
В Воронеже почтут память участников добровольческого коммунистического полка
В Ленинском районе Воронежа с налоговых должников взыскали пять миллионов рублей
Воронежцев предупредили о регистраторах, которые могут прийти в гости с 19 августа
Воронежцы смогут задать вопросы руководителю управления Росреестра
Под Воронежем возбудили уголовное дело по ДТП, в котором погибла 5-летняя девочка
Воронежцам дадут бесплатные советы, как грамотно принять квартиру у застройщика
Под Воронежем нашли мертвым 17-летнего парня
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
На выходных воронежцев ждут дожди и грозы