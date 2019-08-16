На выходных воронежцев ждут дожди и грозы

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-16T09:03:52+03:00

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Воронежские синоптики сообщили о том, что жара, несмотря на близость осени, не спешит покидать нашу область. Однако ее смягчат дожди и грозы. Антициклон снова выдержит атаку циклона, и дожди продлятся недолго. Да и сами они будут непродолжительными. А с 24 по 26 августа, напомним, по предварительным прогнозам, снова будет очень жарко – до 36 градусов.

В субботу, 17 августа, ночью будет пасмурно, но тепло - +18 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов, высока вероятность дождя и грозы. Солнце будет периодически выглядывать сквозь тучи.

В воскресенье, 18 августа, всю ночь будет идти дождь при +16 градусах. Днем потеплеет до +28, снова вероятен дождь при переменной облачности.

В ночь на понедельник, 19 августа, подует северный ветер. Однако погода будет почти такая же, как и сутки ранее, - дождь и +17 градусов. Днем синоптики прогнозируют +27, и то солнце, то дождь.

Во вторник, 20 августа, ночью подует северо-западный ветер. При пасмурной погоде будет +16 градусов. Днем прогнозируют +28 градусов, солнце будет то выглядывать сквозь облака, то скрываться в них.

ИСТОЧНИК KP.RU