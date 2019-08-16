В Воронежской области сгорел жилой дом
По предварительным данным, люди не пострадали
От дома остались одни головешки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 16 августа, в 03.20 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Верхний Карачан Грибановского района. На улице Центральной горел жилой дом.
На место ЧП выехали две пожарные машины с шестью сотрудниками МЧС. Огонь удалось полностью потушить в 03.50. Однако дом к тому времени уже сгорел. Удалось только не допустить дальнейшего распространения пожара.
По предварительным данным, люди во время этого ЧП не пострадали.
Напомним, не обошлась без пожаров эта ночь и в Воронеже. На улице Урывской в Железнодорожном районе огонь повредил «Ауди», а на улице Лизюкова Коминтерновского сгорел «Форд».
ИСТОЧНИК KP.RU