В Воронежской области сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-16T08:43:53+03:00

По предварительным данным, люди не пострадали

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В пятницу, 16 августа, в 03.20 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Верхний Карачан Грибановского района. На улице Центральной горел жилой дом.

На место ЧП выехали две пожарные машины с шестью сотрудниками МЧС. Огонь удалось полностью потушить в 03.50. Однако дом к тому времени уже сгорел. Удалось только не допустить дальнейшего распространения пожара.

По предварительным данным, люди во время этого ЧП не пострадали.

Напомним, не обошлась без пожаров эта ночь и в Воронеже. На улице Урывской в Железнодорожном районе огонь повредил «Ауди», а на улице Лизюкова Коминтерновского сгорел «Форд».

ИСТОЧНИК KP.RU