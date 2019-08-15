2019-08-15T20:03:28+03:00
Общество

Воронежцев приглашают на городской квест

Победители смогут бесплатно покататься на электросамокатах
Яков СТРОГОВ
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Воронежцы, обожающие головоломки, могут поучаствовать во втором городском квесте. Организаторы выдвинули условия: в командах должно быть максимум три человека. Заявки принимают по телефону 7 (960) 127-19-92.

Квест начнется в среду, 21 августа в 12.00 у памятника фронтовому почтальону (проспект Революции, 27). Победители получат не только моральное удовлетворение, но и возможность бесплатно прокатиться с ветерком на электросамокатах.

Тянуть с заявкой лучше не надо. Организаторы сообщают, что количество участников квеста ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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