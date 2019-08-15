В Воронеже изобрели новое средство для заживления ран

СЕГОДНЯ 19:52 2019-08-15T19:52:28+03:00

Специалисты уверяют, что оно уменьшает отек и не вызывает аллергии

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О разработке нового эффективного средства для заживления ран сообщили на сайте Воронежской государственной медицинской академии (ВГМА). Его разработал коллектив ученых различных специализаций. Про состав средства известно только то, что в него входят соединения рубидия.

По словам ученых ВГМА, новый препарат быстро ликвидирует местные признаки воспалительного процесса, вызывает уменьшение отека, значительно ускоряет сроки эпителизации, то есть, быстрее устраняются следы раны. А также оказывает терапевтическое действие при лечении различных повреждений кожи и слизистой оболочки – в том числе трещин, пролежней, язв, поверхностных ожогов.

При этом препарат не имеет противопоказаний, не вызывает аллергии. На него уже получили три патента.

ИСТОЧНИК KP.RU