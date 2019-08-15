На участке дороги в центре Воронежа перекроют движение на полтора месяца

СЕГОДНЯ 19:21 2019-08-15T19:21:42+03:00

Машинам нельзя будет проехать в районе дома № 19 на улице Платонова

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С 8.00 16 августа до 20.00 29 сентября перекроют движение транспорта на участке Старинного переулка. Он расположен в районе дома № 19 на улице Платонова.

- Причина перекрытия – реконструкция теплосети. Работы будут проводить сотрудники АО «ДСК», - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Напомним, абсолютно в те же сроки перекроют участок улицы Красноармейской в районе дома № 15. Там тоже будут трудиться работники АО «ДСК». Они вскроют асфальт и сделают траншею. Цели этих действий не сообщили.

Кроме того, традиционно в дни матчей «Бурана» с 13.00 до 23.00 будут закрывать движение возле Дворца спорта «Юбилейный». Даты игр можно увидеть здесь

ИСТОЧНИК KP.RU