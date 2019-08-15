В новом сезоне Никитинский театра готовит для воронежцев пять премьер

СЕГОДНЯ 18:24 2019-08-15T18:24:06+03:00

Первая пройдет уже в конце августа

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Никитинский театр открыл четвертый сезон. И готовится порадовать воронежцев новыми премьерами.

- Прошлый сезон прошел у нас под знаком современной драматургии. В этом мы сосредоточимся на прозе. В прошлом сезоне у нас было шесть премьер, в планах этого сезона - пять, - сообщил худрук театра Борис Алексеев. – В этом сезоне много будут ставить приглашенные режиссеры, также свой проект сделает актриса нашего театра Мария Соловей.

Итак, первой премьерой станет детский спектакль «Манолито Очкарик». Историю про испанского мальчика по одноименной книге Э. Линдо готовит режиссер Юлия Каландаришвили из Санкт-Петербурга. Спектакль покажут 28 августа.

Следующая премьера ожидается 26 октября. Мария Соловей ставит спектакль «Довлатов» по произведениям писателя «Встретились, поговорили» и «Иностранка» в инсценировке артистов театра.

В январе Никитинский покажет «Чернобыльскую молитву» по одноименной книге Светланы Алексиевич. Режиссером выступит Дмитрий Егоров из Санкт-Петербурга. В последние годы спектакли по текстам Светланы Алексиевич составили целую серию в творчестве Егорова.

В марте театр запланировал показать спектакль Коли Русского «Кафка» - по произведениям гениального абсурдиста.

А в апреле Никитинский пригласит на премьеру «Тайные виды на гору Фудзи» - спектакль по последнему роману Виктора Пелевина поставит режиссер Иван Комаров (Москва).

В планах театра также гастроли - в Нововоронеж и Липецк, участие в фестивалях «Терра Инкогнита» и «Art-окраина» в Санкт-Петербурге.

В конце апреля-начале мая уже традиционно Никитинский организует в Воронеже фестиваль независимых театров «Центр».

Ну а в ближайшей перспективе – карнавал на День города: 21 сентября воронежцев ждет поэтическо-театральный баттл, в котором сойдутся Никитин, Кольцов, Платонов, Хой.

ИСТОЧНИК KP.RU