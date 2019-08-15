Стала известна подробная программа Дня открытых дверей воронежского аэропорта

СЕГОДНЯ 18:15 2019-08-15T18:19:35+03:00

Гости праздника увидят не только головокружительные полеты асов воздушного пилотажа, но и целое историческое представление

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В международном аэропорту «Воронеж» рассказали о «фишках» Дня открытых дверей воздушной гавани столицы Черноземья. Он пройдет в субботу, 24 августа, с 10 до 17 часов.

На площади перед аэропортом развернется ярмарка петровских времен. Там свои умения покажут кузнецы, плотники, скорняки и швеи. В «государевых шатрах» разместятся импровизированные иностранные и российские «посольства», роль которых будут играть представители авиакомпаний, туроператоров и других партнеров аэропорта. Торговля в сувенирных и товарных лавках продлится весь день, а летние трактиры будут радовать разнообразными угощениями.

Для детворы пройдет показ авиамоделей. А потом захватывающие дух пируэты в небе проделают пилотажные группы «Первый полет», «Колибри» и летчики воздушно-космических сил. В перерывах шоу будут взлетать и садиться рейсовые самолеты. А специальные машины для их обслуживания пройдут парадом и выстроятся на перроне, Дети смогли почувствовать себя водителями и механиками, порулить, посигналить и сфотографироваться. Также зрителей порадуют полеты в аэротрубе и трюки байкеров.

Вход на территорию аэропорта будет свободным для всех, но перед летным полем гостям придется пройти процедуру досмотра. Перевозить гостей праздника будут на специальных автобусах. Водители смогут оставить машины на бесплатных стоянках.

Более подробную программу мероприятий смотрите здесь

ИСТОЧНИК KP.RU