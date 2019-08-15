2019-08-15T17:30:14+03:00
Общество

В Воронеже пройдет православная ярмарка

На ней можно будет купить продукты и товары народных промыслов
Юрий КОЗЛОВ
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Ярмарка пройдет у Благовещенского собора.Ярмарка пройдет у Благовещенского собора.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 18 по 22 августа у Благовещенского кафедрального собора пройдет православная выставка-ярмарка «СПАС». На ней можно будет купить мед, фрукты, овощи, рыбу и деликатесы. Также там будут продавать продукцию народных промыслов и ремесел, товары для дома и семьи. Также на ярмарке можно будет купить книги.

Православная ярмарка приурочена к крестному ходу «От Митрофана Воронежского к Тихону Задонскому». Он собирает не только верующих Черноземья, но и паломников из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Пскова, Архангельска, Курска и других регионов. Крестный ход отправится в путь 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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