В Воронеже будут судить банду аферистов, которая «развела» дальнобойщиков на 7,3 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:11 2019-08-15T17:11:15+03:00

Таблички продавали в течение десяти месяцев по шесть тысяч рублей каждую. Фото: из архива «КП»

Криминальная четверка всеми правдами и неправдами заставляла шоферов покупать таблички, якобы защищающие от проверок гаишников, за 6000 рублей

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В четверг, 15 августа, в Левобережный районный суд направили уголовное дело банды из четырех человек. Преступную группу подозревают в «разводе» дальнобойщиков на 7,3 миллиона рублей.

По версии следствия, в мае 2018 года 39-летний мужчина придумал многоходовую аферу. Основывалась она на том, что на перевозку грузов сверх положенной нормы надо брать специальное разрешение в Росавтодоре. Иначе дальнобойщик рискует нарваться на штраф.

Организатор махинации убедил своего 48-летнего знакомого, по работе знающего многих собственников и водителей грузовиков, выступить, так сказать, промоутером. Мужчина при любом удобном случае убеждал своих собеседников, что есть такие чудные таблички с надписью «Гарант». Покупаешь их за 6000 тысяч рублей, и полмесяца гаишники тебя не проверяют на превышение груза.

45-летний гаишник, работавший на Новоусманском посту, также входил в эту теплую компанию. Он показательно останавливал все фуры, у которых не было подобной таблички, и напротив, пропускал грузовики, у которых она была. Более того, он пытался убедить коллег, которых знал, делать то же самое.

И, наконец, последний участник группы махинаторов, 28-летний специалист транспортного отдела департамента дорожной деятельности Воронежской области, инициировал и сам участвовал в массовых проверках негабаритных грузовиков. Во время них он невзначай намекал шоферам все на то же: что от штрафов спасают те самые таблички.

В итоге с мая 2018-го по март 2019 года криминальная четвертка продала эти таблички на сумму не менее 7 миллионов 300 тысяч рублей.

По части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество организованной группой, в особо крупном размере» каждому из аферистов грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU