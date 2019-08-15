В Воронеже будут судить банду аферистов, которая «развела» дальнобойщиков на 7,3 миллионов рублей
В четверг, 15 августа, в Левобережный районный суд направили уголовное дело банды из четырех человек. Преступную группу подозревают в «разводе» дальнобойщиков на 7,3 миллиона рублей.
По версии следствия, в мае 2018 года 39-летний мужчина придумал многоходовую аферу. Основывалась она на том, что на перевозку грузов сверх положенной нормы надо брать специальное разрешение в Росавтодоре. Иначе дальнобойщик рискует нарваться на штраф.
Организатор махинации убедил своего 48-летнего знакомого, по работе знающего многих собственников и водителей грузовиков, выступить, так сказать, промоутером. Мужчина при любом удобном случае убеждал своих собеседников, что есть такие чудные таблички с надписью «Гарант». Покупаешь их за 6000 тысяч рублей, и полмесяца гаишники тебя не проверяют на превышение груза.
45-летний гаишник, работавший на Новоусманском посту, также входил в эту теплую компанию. Он показательно останавливал все фуры, у которых не было подобной таблички, и напротив, пропускал грузовики, у которых она была. Более того, он пытался убедить коллег, которых знал, делать то же самое.
И, наконец, последний участник группы махинаторов, 28-летний специалист транспортного отдела департамента дорожной деятельности Воронежской области, инициировал и сам участвовал в массовых проверках негабаритных грузовиков. Во время них он невзначай намекал шоферам все на то же: что от штрафов спасают те самые таблички.
В итоге с мая 2018-го по март 2019 года криминальная четвертка продала эти таблички на сумму не менее 7 миллионов 300 тысяч рублей.
По части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество организованной группой, в особо крупном размере» каждому из аферистов грозит до десяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU