В Воронеже задержали парочку, которая в день делала по 30 "закладок" наркотиков
В Ленинском районе патрульные полицейские задержали парочку: молодой человек и сопровождавшая его девушка вели себя вызывающе. Правоохранители сделали это не зря: при досмотре у задержанных обнаружили 60 полиэтиленовых свертков с неким веществом. Экспертиза показала, что это гашиш, массой 3,87 граммов.
Оказалось 19-летний житель Борисоглебского района и его 18-летняя знакомая были «закладчиками»: сбывали в Воронеже наркотики бесконтактным способом. Они расфасовывали вещество в квартире многоэтажки на проспекте Патриотов, раскладывали пакетики в различных районах города, а потом сообщали диспетчеру по мессенджеру о месте нахождения «закладок». За один день подозреваемые успевали оборудовать около 30 тайников в различных частях города. И работали так в течении месяца.
Задержанные выдали полицейским адреса 10 оборудованных тайников-закладок, из которых изъяли наркотики.
За незаконный сбыт наркотических средств задержанным грозит до 15 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU