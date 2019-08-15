В Воронеже задержали парочку, которая в день делала по 30 "закладок" наркотиков

СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-15T17:06:25+03:00

Парень с девушкой делали тайники с "дурью" во всех районах города

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В Ленинском районе патрульные полицейские задержали парочку: молодой человек и сопровождавшая его девушка вели себя вызывающе. Правоохранители сделали это не зря: при досмотре у задержанных обнаружили 60 полиэтиленовых свертков с неким веществом. Экспертиза показала, что это гашиш, массой 3,87 граммов.

Оказалось 19-летний житель Борисоглебского района и его 18-летняя знакомая были «закладчиками»: сбывали в Воронеже наркотики бесконтактным способом. Они расфасовывали вещество в квартире многоэтажки на проспекте Патриотов, раскладывали пакетики в различных районах города, а потом сообщали диспетчеру по мессенджеру о месте нахождения «закладок». За один день подозреваемые успевали оборудовать около 30 тайников в различных частях города. И работали так в течении месяца.

Задержанные выдали полицейским адреса 10 оборудованных тайников-закладок, из которых изъяли наркотики.

За незаконный сбыт наркотических средств задержанным грозит до 15 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU