2019-08-15T17:06:25+03:00
Происшествия

В Воронеже задержали парочку, которая в день делала по 30 "закладок" наркотиков

Парень с девушкой делали тайники с "дурью" во всех районах города
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе патрульные полицейские задержали парочку: молодой человек и сопровождавшая его девушка вели себя вызывающе. Правоохранители сделали это не зря: при досмотре у задержанных обнаружили 60 полиэтиленовых свертков с неким веществом. Экспертиза показала, что это гашиш, массой 3,87 граммов.

Оказалось 19-летний житель Борисоглебского района и его 18-летняя знакомая были «закладчиками»: сбывали в Воронеже наркотики бесконтактным способом. Они расфасовывали вещество в квартире многоэтажки на проспекте Патриотов, раскладывали пакетики в различных районах города, а потом сообщали диспетчеру по мессенджеру о месте нахождения «закладок». За один день подозреваемые успевали оборудовать около 30 тайников в различных частях города. И работали так в течении месяца.

Задержанные выдали полицейским адреса 10 оборудованных тайников-закладок, из которых изъяли наркотики.

За незаконный сбыт наркотических средств задержанным грозит до 15 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новом сезоне Никитинский театра готовит для воронежцев пять премьер
Стала известна подробная программа Дня открытых дверей воронежского аэропорта
В Воронеже пройдет православная ярмарка
В Воронеже будут судить банду аферистов, которая «развела» дальнобойщиков на 7,3 миллионов рублей
Воронежцев приглашают на «Русские забавы»
В воронежском дворе прошел детский спортивный праздник
Никитинский театр устроит для воронежцев в день города карнавал
Снос недостроенной Воронежской атомной станции может обойтись в миллиард рублей
В массовой аварии под Воронежем погибла 5-летняя девочка и ранен 2-летний мальчик
На ремонт дорог в Воронежской области за год направят 4,5 миллиарда
Вам положена компенсация за лекарства: лже-полицейский обманул очередного жителя Воронежской области
В Воронеже Северный мост откроют на день раньше
Владимир Нетёсов: «В Воронежской области масштаб уже проделанных в рамках национальных проектов работ впечатляет»