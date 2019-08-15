Воронежцев приглашают на «Русские забавы»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-15T16:48:33+03:00

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С 17 августа в семейном парке Нелжа.ру стартует новая программа «Русские забавы». С 11.00 до 18.00 можно посетить шесть локаций, которые познакомят гостей парка с русскими традициями, обычаями, бытом, промыслами, сказками и забавами.

Воронежцы смогут:

- проехать по окрестностям Нелжи не только на Омнибусе, но и на многоместной повозке, запряженной двойкой владимирских тяжеловозов,

- поводить хороводы с фольклорными коллективами в «Шатре сказок», поиграть в народные игры, разучить народные танцы,

- посетить музеи русского быта - на территории парка сохранился фрагмент старинной нелженской улицы, который представлен тремя домиками начала 20 века. В настоящий момент, для посещения открыты два из трех - дом сельского жителя и дом земской учительницы. В домах представлены предметы быта той же эпохи,

- зайти в гости к Бабе Яге в Сказочный лес, послушать ее невероятные истории, разгадать загадки и потанцевать,

- поиграть в русские народные игры на «Соломенном поле» - принять участие в веселых конкурсах и эстафетах, помериться силой в перетягивании каната, а также взятии крепости,

- слепить глиняную птичку в традициях карачунского гончарного промысла на мастер-классе «Карачунская игрушка» в Земской школе. Село Карачун находится на правом берегу реки Воронеж, напротив Нелжи. Гончарный промысел существовал там на протяжении нескольких столетий и занимались им, практически, все жители села.

ИСТОЧНИК KP.RU