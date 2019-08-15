2019-08-15T16:22:37+03:00
Общество

В воронежском дворе прошел детский спортивный праздник

Ребята участвовали в веселых стартах, эстафетах, играх и викторинах
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В четверг, 15 августа, на дворовом стадионе по ул. Революции 1905 года,31в прошел детский спортивный праздник в рамках городской акции «Спорт для всех». Мероприятие организовали городское управление физкультуры и спорта, управа района и городской физкультурно-спортивный центр.

Организаторы предложили ребятам поучаствовать в веселых стартах, спортивных эстафетах и играх, проверить свою смекалку и эрудированность в викторинах. Самые маленькие спортсмены могли поучаствовать в мини-боулинге.

- Сегодняшний праздник прошел в форме командных соревнований, победители и участники которых отмечены подарками от городского управления физической культуры и спорта, - рассказали в управе Ленинского района.- Родители говорят, что их дети с большим удовольствием участвуют в подобных мероприятиях, гордятся своими победами.

А главный судья соревнований Заслуженный мастер спорта, участник четырех Олимпийских игр, Чемпион Мира и Европы по бобслею Дмитрий Степушкин отметил, что именно здесь, с дворовых мини-олимпиад открывается дорога к спорту высших достижений, формируется командный дух и пропагандируется здоровый образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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