Снос недостроенной Воронежской атомной станции может обойтись в миллиард рублей

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-15T16:18:53+03:00

К 2021 году от этого купола ничего не останется. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

К 2021 году от нее останется только фундамент и цех химводоочистки

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Снос Воронежской атомной станции теплоснабжения (ВАСТ), строительство которой заморожено почти 30 лет назад, может обойтись в миллиард рублей. Об этом сообщил руководитель «Дирекции строящейся ВАСТ» Анатолий Сачков.

Первым этапом сноса будет демонтаж реакторного отделения № 2, который ориентировочно будет стоить 29 миллионов рублей. Работы планируют завершить до конца 2019 года.

Затем предстоит сломать реакторное отделение № 1 и здание спецводоочистки. «Росэнергоатом» планирует провести аукцион на проведение этих работ в апреле 2020 года. Цех химводоочистки с его просторными помещениями собираются сохранить для использования арендаторами. Также оставят мощный фундамент.

В демонтажных работах будут задействованы более 200 человек. Бетон будут пилить алмазными пилами, получая транспортабельные куски. Их будут дробить в щебень на месте.

Надо сказать, миллиард, по словам Анатолия Сачкова, - это максимальная сумма, которая может быть значительно снижена в ходе торгов. Щебень и металлолом, которые останутся после сноса, планируют продать за 200 – 250 миллионов рублей, сделать это могут в 2022 году. После этого филиал ВАСТ, где сейчас работает около 30 человек, ликвидируют. Часть сотрудников, в том числе Анатолий Сачков, планирует уйти на пенсию, другие собираются перейти на работу в другие отделения «Росэнергоатома».

Напомним, ВАСТ начали строить в 1983 году. Атомщики утверждают, что реактор был несравнимо безопаснее чернобыльского, и если бы строительство завершилось, то воронежцы сейчас бы платили за отопление в три раза меньше. На строительство успели потратить 130 миллионов советских рублей. В 1990 году воронежцы, напуганные жуткой катастрофой на Чернобыльской АЭС, на референдуме приняли решение о заморозке строительства. С тех пор, по словам атомщиков, неоднократно предпринимались попытки использовать хотя бы часть огромных корпусов для иных нужд, однако всякий раз власти считали это нецелесообразным. На данный момент большую часть площадки, предназначенной под строительство ВАСТ, отдали коммерсантам.

ИСТОЧНИК KP.RU