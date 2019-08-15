В массовой аварии под Воронежем погибла 5-летняя девочка и ранен 2-летний мальчик

СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-15T15:57:16+03:00

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15 августа в Нижнедевицком районе произошла крупная авария. Около 13.30 на 184-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск» ВАЗ-2114 под управлением 21-летнего жителя Старого Оскола, следовавшего в сторону Воронежа, врезался в другой ВАЗ-2114 – стоящий на краю дороги. От удара стоявшая «четырнадцатая» столкнулась со стоявшим впереди «Фордом Фокус».

В аварии погибла 5-летняя девочка из припаркованной «четырнадцатой». Еще двух пассажиров этого автомобиля, 2-летнего мальчика и 31-летнюю женщину, жителей Нижнедевицкого района, госпитализировали с травмами. Также за медицинской помощью обратились водители обоих «ВАЗ». По сообщению полиции, дети перевозились без использования детских автомобильных кресел.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU