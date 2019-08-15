На ремонт дорог в Воронежской области за год направят 4,5 миллиарда
На этом работы по повышению их безопасности и качества не закончатся: действие нацпроекта рассчитано на пять лет
В рамках масштабной программы ремонта дорог в Воронеже привели в нормативное состояние улицу Плехановскую.
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Региональный проект «Дорожная сеть» (является составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») - один из самых важных в регионе. Только на этот год общая сумма финансирования всех мероприятий составляет 4,5 млрд рублей. Из них 1,18 млрд - средства федерального бюджета, остальное - средства дорожного фонда области.
ИСТОЧНИК KP.RU