На ремонт дорог в Воронежской области за год направят 4,5 миллиарда

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-15T15:54:19+03:00

На этом работы по повышению их безопасности и качества не закончатся: действие нацпроекта рассчитано на пять лет

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Региональный проект «Дорожная сеть» (является составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») - один из самых важных в регионе. Только на этот год общая сумма финансирования всех мероприятий составляет 4,5 млрд рублей. Из них 1,18 млрд - средства федерального бюджета, остальное - средства дорожного фонда области.

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ИСТОЧНИК KP.RU