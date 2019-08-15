2019-08-15T15:41:26+03:00
Происшествия

Вам положена компенсация за лекарства: лже-полицейский обманул очередного жителя Воронежской области

За день жертвами мошенничеств в нашем регионе стали шестеро - ущерб составил 150 тыс рублей
Ярослав ИВАНОВ
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За 14 августа в Воронежской области шесть человек обратились в полицию по поводу мошенничеств. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 150 тысяч рублей. Способы обмана у аферистов старые – «блокировка» карты, покупка товаров через интернет, получение компенсации за медицинские препараты – но на них по-прежнему ведутся люди.

В Россоши жертвой мошенников стал 65-летний пенсионер. Ему на телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что мужчине положена компенсация, поскольку он однажды покупал лекарства, которые оказались контрафактными. Мол, на руководство организации, производившей медицинские препараты, завели уголовное дело и передают его в суд. Но! Чтобы получить компенсацию, надо оплатить издержки - 16 тысяч рублей.

Каждый в жизни покупает лекарства, а уж пожилые люди тем более, поэтому пенсионер не заподозрил подвоха и перевел на представленные ему реквизиты требуемую сумму. Когда в назначенное время на его счет не поступила обещанная компенсация, он побежал в полицию.

Случаи с компенсацией за лекарства, в которых фигурирует звонок от лже-полицейского, участились, мы пишем про это почти каждый день! Будьте бдительны и предупредите своих пожилых родственников, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Ну и никому и никогда не сообщайте данные своих банковских карт, а при покупках через интернет тщательно изучайте продавца.

Читайте Жительница Воронежской области перевела мошенникам 620 тысяч, надеясь получить 10 млн компенсации за контрафактные лекарства

ИСТОЧНИК KP.RU

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