В Воронеже Северный мост откроют на день раньше

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-15T16:54:08+03:00

Переправа будет полностью свободна не в ночь на 17 августа, а уже ранним утром 16-го

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Водители, которые вынуждены ездить через Северный мост, ваши мучения, похоже, закончились! В мэрии Воронежа сообщили, что в администрации приняли решение полностью открыть переправу не в ночь с 16 на 17 августа, а в 5.00 16-го.

- Мы приняли такое решение для того, чтобы в штатном режиме пропустить по мосту интенсивный трафик, который возникает в пятницу вечером на выездах из города, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа. - Сейчас выполнен основной объем ремонтных работ на всех швах и левой стороне переправы. Те, которые еще необходимо сделать до приемки объекта, уже не требуют перекрытия движения. Заказчику предстоит обеспечить тщательную приемку выполненной работы, чтобы подрядчик устранил все нарекания.

Напомним, что перекрытие одной стороны Северного моста летом доставляло водителям массу неприятностей – большие вечерние пробки были обычным делом. Напомним, недавно водители указали на обнаруженную на том месте, которое уже ремонтировали, выбоину возле одного из деформационных швов. В мэрии утверждают, что это незначительный дефект на покрытии из мастики и не влияющий на работу шва, все необходимые предписания подрядчику выданы, он должен устранить этот «косяк».

ИСТОЧНИК KP.RU