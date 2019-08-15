Владимир Нетёсов: «В Воронежской области масштаб уже проделанных в рамках национальных проектов работ впечатляет»

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-15T14:51:57+03:00

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов проверил готовность новых школ и детских садов, построенных к новому учебному году в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и Демография»

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Спикер регионального парламента побывал с группой контроля в Железнодорожном районе Воронежа, где современные школа и детский сад на улице Артамонова, а также школа на улице Фёдора Тютчева должны принять учеников и воспитанников уже 2 сентября нынешнего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU