2019-08-15T14:51:57+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «В Воронежской области масштаб уже проделанных в рамках национальных проектов работ впечатляет»

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов проверил готовность новых школ и детских садов, построенных к новому учебному году в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и Демография»
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Спикер регионального парламента побывал с группой контроля в Железнодорожном районе Воронежа, где современные школа и детский сад на улице Артамонова, а также школа на улице Фёдора Тютчева должны принять учеников и воспитанников уже 2 сентября нынешнего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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