В воронежском селе домушник до смерти избил пожилую хозяйку

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-15T14:13:52+03:00

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"Разбой", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" - по этим статьям уголовного кодекса проходило дело 36-летнего мужчины из далекой Магаданской области. По данным Следственного управления СК РФ по Воронежской области, преступление произошло в мае в селе Рогачевка Новоусманского района.

Среди ночи он залез в частный дом, выставив окна. С собой взял ноутбук за 7 тысяч рублей. Уже на выходе с участка его встретила 75-летняя хозяйка. Женщина потребовала вернуть компьютер. Тогда мужчина набросился на нее и избил, а потом скрылся. Пострадавшая скончалась в больнице.

- Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, позволившая изобличить обвиняемого, - говорят в СУ СК. - Утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU