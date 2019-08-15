2019-08-15T14:13:52+03:00
Происшествия

В воронежском селе домушник до смерти избил пожилую хозяйку

Мужчина пытался унести ноутбук за семь тысяч рублей
Виктор ПАВЛОВ
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Преступление произошло в этом доме. Фото СУ СК РФ по Воронежской области.Преступление произошло в этом доме. Фото СУ СК РФ по Воронежской области.
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"Разбой", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" - по этим статьям уголовного кодекса проходило дело 36-летнего мужчины из далекой Магаданской области. По данным Следственного управления СК РФ по Воронежской области, преступление произошло в мае в селе Рогачевка Новоусманского района.

Среди ночи он залез в частный дом, выставив окна. С собой взял ноутбук за 7 тысяч рублей. Уже на выходе с участка его встретила 75-летняя хозяйка. Женщина потребовала вернуть компьютер. Тогда мужчина набросился на нее и избил, а потом скрылся. Пострадавшая скончалась в больнице.

- Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, позволившая изобличить обвиняемого, - говорят в СУ СК. - Утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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