2019-08-15T14:05:54+03:00
Происшествия

В Воронеже ищут подростка, пропавшего две недели назад

Мальчик до этого уже уходил из дома
Юрий КОЗЛОВ
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Денис Колядченков пропал утром 1 августа.Денис Колядченков пропал утром 1 августа.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Сотрудники полиции и Следственного комитета разыскивают 15-летнего Дениса Колядченкова.

3 августа в полиции пришла мама подростка и рассказала, что два дня назад около 9 утра сын ушел из своего дома № 10 на улице Южно-Моравской и не вернулся. Надежда на то, что мальчик любит побродяжничать. До этого он уже не раз уходил из дома.

Приметы Дениса Колядченкова: выглядит на свой возраст, худощавый, волосы русые прямые короткие. На нем были черная ветровка, темно-синяя футболка, черные брюки и черные матерчатые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Денис, просят позвонить по телефонам: 8 (473) 269-68-51, 8-999-435-32-12 или 8-960-106-36-43. 8(473) 272-17-30 или 02.

Напомним, родственники ищут 22-летнего Андрея Маленьких, пропавшего после того, как попал в ДТП и разбил свою машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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