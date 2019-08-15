2019-08-15T13:48:18+03:00
Происшествия

В Воронеже молодой военный пропал без вести после того, как разбил машину

О пропаже 22-летнего Андрея Маленьких сообщила его сестра Дарья
Юрий КОЗЛОВ
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Андрей Маленьких.Андрей Маленьких.Фото: из семейного архива
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Уже третьи сутки не подает о себе вестей 22-летний Андрей Маленьких. Мужчина из Тамбова, пять лет служивший по контракту в армии в Воронеже, перестал выходить на контакт с родными после 16 часов во вторник, 13 августа. До этого он разбил в ДТП свою «Ладу-Гранта».

- Возможно, брат переживает из-за того, что это уже третья машина у него (до этого две по разным причинам приходилось менять), - предполагает сестра Андрея Дарья. – Последнюю ему подарили бабушка с отцом. Но в конце концов это просто «железо». Мы все очень переживаем, и надеемся, что Андрей поскорее даст о себе знать.

Приметы Андрея Маленьких: рост 180 сантиметров, худощавый, темные волосы, голубые глаза. Предположительно был одет в темные джинсы или светлые шорты, синюю кофту Adidas или красную кофту с надписью «Армия России». Особая примета — татуировка льва на правой ноге.

Если вы что-либо знаете о том, где сейчас Андрей Маленьких, позвоните его сестре по телефону 8 (953) 714–09-78 или в полицию - 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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