2019-08-15T13:19:12+03:00
Общество

В микрорайоне Воронежа могут четыре недели подряд отключать электричество днем

Работники электрической службы РЖД будут менять оборудование воздушных линий
Юрий КОЗЛОВ
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Менять воздушные линии будут почти весь сентябрь.Менять воздушные линии будут почти весь сентябрь.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Неприятная новость для жителей микрорайона Краснолесный. Со 2 по 30 сентября сотрудники Воронежской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД» будут менять там электрические воздушные линии ВЛ-0,4 кВ. Работы затронут улицы Спортивная, Столля, Чистоозерская, Краснолесненская, Нежинская, Новосельская, Никитина и переулок Калининский.

На всех этих улицах в течение почти всего сентября с 8.00 до 17.00 велика вероятность отключения электричества.

Напомним, Краснолесный – такой же анклав Воронежа, как Калининградская область –России. Это синоним станции Графская, жители которых в лихие 90-е решили стать воронежцами. В результате многие проблемы микрорайона решаются не очень быстро в силу его географической удаленности. Хорошо еще, что с аналогичной инициативой в те времена не выступили жители Кантемировского района…

ИСТОЧНИК KP.RU

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