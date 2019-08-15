В Воронеже второй пик аномальной жары может наступить в конце августа

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-15T12:31:49+03:00

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Синоптики сообщили, что период длительной прохлады на юге ЦФО сменится почти таким же большим промежутком времени, когда у нас будет царствовать аномальная жара. Блокирующий циклон все-таки был выбит антициклоном, который и принес нам температуру за 30. Напомним, после предупреждения синоптиков об аномальной жаре в региональном МЧС объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать до конца 15 августа. А в Гидрометцентре по тем же причинам объявили желтый уровень опасности погоды.

Но с 15 августа жара не закончится. После этого наступит период более терпимых температур – от 26 до 29 градусов. А вот с 24 по 26 августа синоптики снова прогнозируют ужасную жару – до 35-36 градусов. Потом температура немного опустится и все же будет существенно выше нормы, характерной для конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU