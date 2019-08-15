Пара наркоманов украла из воронежского магазина куртку, чтобы продать ее и купить «дурь»
Воров поймали благодаря записям камер наблюдения
Изменить размер текста:
В магазине одежды на бульваре Победы посреди бела дня похитили дорогую детскую куртку - стоимостью 3000 рублей.
Воров нашли быстро. Сейчас везде установлены камеры видеонаблюдения, были они и в магазине и запечатлели похитителей. Полицейские навестили их прямо дома, курточку там и нашли. 38-летний мужчина и его 30-летняя гражданская супруга признались, что собирались похищенное продать, а на вырученные деньги приобрести наркотики.
За кражу им грозит до пяти лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU