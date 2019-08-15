2019-08-15T11:51:55+03:00
Происшествия

Пара наркоманов украла из воронежского магазина куртку, чтобы продать ее и купить «дурь»

Воров поймали благодаря записям камер наблюдения
Ярослав ИВАНОВ
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В магазине одежды на бульваре Победы посреди бела дня похитили дорогую детскую куртку - стоимостью 3000 рублей.

Воров нашли быстро. Сейчас везде установлены камеры видеонаблюдения, были они и в магазине и запечатлели похитителей. Полицейские навестили их прямо дома, курточку там и нашли. 38-летний мужчина и его 30-летняя гражданская супруга признались, что собирались похищенное продать, а на вырученные деньги приобрести наркотики.

За кражу им грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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