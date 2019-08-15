В Воронеже в масштабной аварии две машины впечатались в фонарные столбы

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-15T11:41:56+03:00

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15 августа масштабная авария произошла на Димитрова. Около трех часов утра у дома №157 «Лада-Приора», следовавшая в сторону Базовой, столкнулась с «ВАЗ-21063» и «Маздой 6».

От удара «шестерка» выехала на встречку, где врезалась в «ВАЗ-21102», а затем отлетела в фонарный столб на левой обочине. В это время «Мазду» отбросило на опору освещения на правой обочине.

фото 36.мвд.рф

В аварии пострадали 26-летний водитель «Лады Приора», а также 35-летний водитель и 32-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21063». Их госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

фото 36.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU