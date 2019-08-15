2019-08-15T11:41:56+03:00
Происшествия

В Воронеже в масштабной аварии две машины впечатались в фонарные столбы

Троих госпитализировали [фото]
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
фото 36.мвд.рффото 36.мвд.рф
Изменить размер текста:

15 августа масштабная авария произошла на Димитрова. Около трех часов утра у дома №157 «Лада-Приора», следовавшая в сторону Базовой, столкнулась с «ВАЗ-21063» и «Маздой 6».

От удара «шестерка» выехала на встречку, где врезалась в «ВАЗ-21102», а затем отлетела в фонарный столб на левой обочине. В это время «Мазду» отбросило на опору освещения на правой обочине.

фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

В аварии пострадали 26-летний водитель «Лады Приора», а также 35-летний водитель и 32-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21063». Их госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже молодой военный пропал без вести после того, как разбил машину
В микрорайоне Воронежа могут четыре недели подряд отключать электричество днем
В Воронеже второй пик аномальной жары может наступить в конце августа
Пара наркоманов украла из воронежского магазина куртку, чтобы продать ее и купить «дурь»
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
Коммуальная авария затопила несколько дворов и машин на Лизюкова
В Воронеже автохама наказали за парковку на тротуаре штрафом в 1000 рублей
В Воронеже объявили карантин по бешенству
Воронежцы станцуют уличное танго
В Воронеже фасад "мавзолейного" магазина поменяют к октябрю
Воронежцев приглашают в пещеры Дивьих гор
Воронежцы могут зарегистрировать автомобили в МФЦ
Воронежский «Буран» снова обыграл «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород)
Воронежский «Факел» проиграл «Армавиру» и опустился на последнее место
В воронежских школах задерживали детям зарплату
Пропавшего 29-летнего воронежца нашли мертвым
В Воронеже на десять минут эвакуировали аэропорт