2019-08-15T11:08:50+03:00
Общество

Коммуальная авария затопила несколько дворов и машин на Лизюкова

Несмотря на то, что прорыв произошел вечером, к работам приступят только сейчас
Ярослав ИВАНОВ
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фото Типичный Воронежфото Типичный Воронеж
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Утром 15 августа воронежцы, живущие на Лизюкова, 46, не могли уехать на своих машинах на работу. Автомобили «потонули» во дворе из-за коммунальной аварии. Причем она произошла еще накануне вечером, но ночью коммунальщики никаких активных действий по ее устранению не произвели.

- В среду в 21.00 на детской площадке по ул.Генерала Лизюкова 46 начал бить фонтан. Заявку в аварийную службу оставили. На 8.30 четверга никто не приезжал. Вода затопила уже несколько дворов, к машинам не подойти. Реакции от аварийки ноль, - пожаловались местные жители в сообществе Типичный Воронеж.

фото Типичный Воронеж

фото Типичный Воронеж

- Бригады аварийно-восстановительных работ в ближайшее время приступят к устранению утечки из земли в районе дома №46 по улице Лизюкова. После сообщения, которое поступило в центрально-диспетчерскую службу предприятия 14 августа в 21.00, выезжали наши специалисты, которые обследовали место и собрали первичные данные о характере утечки. Это необходимо, чтобы согласовать работы с организациями, имеющими коммуникации в зоне повреждения, - сообщили в «РВК-Воронеж». - Инженерная служба предприятия рассчитала схему перекрытия задвижек, чтобы свести к минимуму зону ограничения водоснабжения. Перекроют воду только домам 44 и 46 на Лизюкова. Оказалось, для устранения утечки нужно демонтировать детскую и спортивную площадку, сейчас это согласовывают с управой Коминтерновского района.

Бригада аварийно-восстановительных работ, необходимая спецтехника и материалы уже на объекте. Организован подвоз технической воды.

фото Воронежского Водоканала.

фото Воронежского Водоканала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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