Коммуальная авария затопила несколько дворов и машин на Лизюкова
Утром 15 августа воронежцы, живущие на Лизюкова, 46, не могли уехать на своих машинах на работу. Автомобили «потонули» во дворе из-за коммунальной аварии. Причем она произошла еще накануне вечером, но ночью коммунальщики никаких активных действий по ее устранению не произвели.
- В среду в 21.00 на детской площадке по ул.Генерала Лизюкова 46 начал бить фонтан. Заявку в аварийную службу оставили. На 8.30 четверга никто не приезжал. Вода затопила уже несколько дворов, к машинам не подойти. Реакции от аварийки ноль, - пожаловались местные жители в сообществе Типичный Воронеж.
фото Типичный Воронеж
- Бригады аварийно-восстановительных работ в ближайшее время приступят к устранению утечки из земли в районе дома №46 по улице Лизюкова. После сообщения, которое поступило в центрально-диспетчерскую службу предприятия 14 августа в 21.00, выезжали наши специалисты, которые обследовали место и собрали первичные данные о характере утечки. Это необходимо, чтобы согласовать работы с организациями, имеющими коммуникации в зоне повреждения, - сообщили в «РВК-Воронеж». - Инженерная служба предприятия рассчитала схему перекрытия задвижек, чтобы свести к минимуму зону ограничения водоснабжения. Перекроют воду только домам 44 и 46 на Лизюкова. Оказалось, для устранения утечки нужно демонтировать детскую и спортивную площадку, сейчас это согласовывают с управой Коминтерновского района.
Бригада аварийно-восстановительных работ, необходимая спецтехника и материалы уже на объекте. Организован подвоз технической воды.
фото Воронежского Водоканала.
ИСТОЧНИК KP.RU