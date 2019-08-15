2019-08-15T10:31:44+03:00
Общество

В Воронеже объявили карантин по бешенству

Ограничительные меры действуют на участке улицы 9 января
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В столице Черноземья объявили карантин по бешенству. Указ об этом подписал губернатор Александр Гусев, документ опубликовали 14 августа.

Ограничительные меры действуют на участке улицы 9 января. Очагом бешенства является территория, прилегающая к дому № 230/20. В карантинную зону попали дома №№ 233/12-233/24, 233а, 2336, 233в на улице 9 Января.

До 16 октября с карантинного участка запрещено вывозить собак и кошек, на этой территории нельзя проводить выставки питомцев, торговать домашними животными, проводить отлов диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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