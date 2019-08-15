В Воронеже фасад "мавзолейного" магазина поменяют к октябрю

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-15T10:01:06+03:00

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В центре Воронежа демонтировали "мавзолей": крупная торговая сеть разобрала возмутивший горожан фасад магазина на Кольцовской, 46.

Напомним, еще в июне чиновники указали администрации торговой точки на тот факт, что входная группа не соответствует дизайн-регламенту и паспорту фасада здания.

- Руководство торговой сети после этого обратилось в управление главного архитектора города по поводу разработки архитектурного решения с последующим внесением изменений в паспорт фасада здания. В настоящее время разработанный паспорт находится на утверждении, после которого начнутся работы по приведения торгового объекта в надлежащий вид, - сообщили в управе Центрального района.

Фасад здания приведут в порядок до 1 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU