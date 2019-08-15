2019-08-15T09:24:20+03:00
Звезды

Воронежцев приглашают в пещеры Дивьих гор

В Дивногорье пройдет интересная экскурсия
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В последний месяц лета сотрудники архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» подготовили увлекательные события.

17 августа воронежцев ждет необычная экскурсия «Пещеры Дивьих гор» - по пещерному комплексу в Больших Дивах, памятнику природы и архитектуры, который был свидетелем культурного расцвета Дивногорья в XIX столетии, упадка в XX веке и возрождения на рубеже XX-XXI веков. Сегодня это сооружение-символ узнаваемо не только в Воронежской области, но и далеко за ее пределами. Всем этапам существования пещерного комплекса и будет посвящена экскурсия с историческими фотоматериалами.

Начало в 20.00. С собой необходимо взять теплые вещи - температура внутри пещерного комплекса около +10 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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