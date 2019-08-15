Воронежцы могут зарегистрировать автомобили в МФЦ
С 19 августа филиал МФЦ в Железнодорожном районе (Ленинский пр., 174п, ТЦ «Максимир») начнет регистрировать автомобили и прицепы к ним.
Заявления принимают по предварительной записи на сайте mydocuments36.ru и через call-центр МФЦ по телефону 226-99-99.
- Сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Воронежской области примут заявление, проверят полноту и достоверность сведений, проведут осмотр транспортного средства, а также примут решение о регистрации (или отказе в ней) и выдадут готовые документы и регистрационные знаки, - сообщили в МФЦ.
Перечень необходимых документов можно посмотреть на сайте mydocuments36.ru, узнать у администраторов филиала по телефону call-центра 226-99-99.
График приема заявлений по предварительной записи: по понедельникам, вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00, перерыв 13.00-14.00, средам с 9.00 до 13.00, пятницам с 10.00 до 17.00, перерыв 13.00-14.00, субботам с 9.00 до 16.00, перерыв 13.00-14.00.
ИСТОЧНИК KP.RU