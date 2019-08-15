2019-08-15T08:29:49+03:00
Общество

Воронежцы могут зарегистрировать автомобили в МФЦ

Такая услуга доступна в Железнодорожном районе
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 19 августа филиал МФЦ в Железнодорожном районе (Ленинский пр., 174п, ТЦ «Максимир») начнет регистрировать автомобили и прицепы к ним.

Заявления принимают по предварительной записи на сайте mydocuments36.ru и через call-центр МФЦ по телефону 226-99-99.

- Сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Воронежской области примут заявление, проверят полноту и достоверность сведений, проведут осмотр транспортного средства, а также примут решение о регистрации (или отказе в ней) и выдадут готовые документы и регистрационные знаки, - сообщили в МФЦ.

Перечень необходимых документов можно посмотреть на сайте mydocuments36.ru, узнать у администраторов филиала по телефону call-центра 226-99-99.

График приема заявлений по предварительной записи: по понедельникам, вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00, перерыв 13.00-14.00, средам с 9.00 до 13.00, пятницам с 10.00 до 17.00, перерыв 13.00-14.00, субботам с 9.00 до 16.00, перерыв 13.00-14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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