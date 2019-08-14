2019-08-14T19:30:51+03:00
Происшествия

Пропавшего 29-летнего воронежца нашли мертвым

Его тело все это время находилось в морге
Виктор ПАВЛОВ
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Увы, не всегда работа поисково-спасательных отрядов заканчивается формулировкой "Найден. Жив". Ранее пропавшего 29-летнего воронежца Алексея нашли в морге. Об этом сообщают волонтеры ПСО "Лиза Алерт Воронеж".

Мужчина исчез 12 августа. Родственники обратились к полицейским и поисковикам. По предварительной информации, мужчина попал под поезд. В причинах происшествия разбираются правоохранители.

Отметим, что сейчас в Воронеже ищут 15-летнего подростка. Он пропал 1 августа этого года. Последний раз его видели на улице Южно-Моравской в Советском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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