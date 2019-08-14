2019-08-14T16:05:26+03:00
Происшествия

Подвал воронежской многоэтажки загорелся из-за сварочных работ

По словам директора УК, рабочие нарушили технику безопасности
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото ГЖИ Воронежской областифото ГЖИ Воронежской области
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Директор УК Советского района Павел Матросов, на обслуживании которого находится дом №7 по улице Домостроителей, где во вторник вечером вспыхнул пожар, рассказал о причинах ЧП:

– Пожар в подвале произошел во время проведения работ подрядчиком Фонда капитально ремонта Воронежской области (ФКР). Искра от сварочного аппарата попала на вещи жильцов, расположенные в подвале. К счастью, пламя не успело перекинуться на газовые баллоны, которые рабочие принесли в подвал.

Как вещи жильцов оказались в подвальном помещении, где в идеале не должно быть ничего, кроме коммуникаций?

- Еще в советское время жильцы обустроили там деревянные кладовые помещения, где хранят старые вещи, мебель, рамы, доски, шины, овощи и соления. Именно на эти кладовки в доме № 7 по ул. Домостроителей и попала искра от сварки, - пояснил Павел Матросов. - Отмечу, что мы убираем ветошь из коридоров подвала, не трогая кладовки. Но после работы клининга в 90% случаев находится жилец, который предъявляет нам претензии по поводу выброшенных из коридоров подвала досок или рам. Несколько раз нам приходилось давать объяснения полиции после заявлений собственников квартир о краже вещей из подвала. Поэтому при поддержании чистоты в подвалах мы всегда стараемся минимально задевать интересы жильцов многоэтажек.

По словам директора УК, подрядчик не уведомил их о проведении работ в доме и пренебрег техникой безопасности, что и стало причиной ЧП.

- В результате пострадали электропроводка, коммуникации в подвале, кроме того, в дом прекратили подачу газа. Восстановлением проводки сейчас занимаются наши специалисты, голубое топливо удастся вернуть в дом лишь через несколько дней, так как необходимо внимательно исследовать все вентканалы и предоставить акты обследования газовикам. А восстановлением остальных коммуникаций займемся после того, как подвал просохнет полностью от воды, которую использовали для тушения пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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