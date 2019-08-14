В двух районных больницах Воронежской области построят вертолетные площадки
Уже завершились подготовительные работы
фото с сайта департамента здравоохранения Воронежской области
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В Павловском и Борисоглебском районах идет строительство вертолетных площадок с возможностью круглосуточного использования. Территорию оградили по периметру бордюром, засыпали в основание щебень и песок, подвели коммуникации под освещение площадки в темное время.
В перспективе планируется установить на площадке светосигнальное оборудование. Продолжается подготовка документов для получения аэронавигационного паспорта.
Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» по направлению «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU