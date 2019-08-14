2019-08-14T11:43:33+03:00
Общество

Эксперты: «Воронеж – единственный город в России, где стало больше деловых женщин»

Сотрудники сайта объявлений «Авито» сделали этот вывод после анализа резюме соискателей работы
Юрий КОЗЛОВ
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Делами все же лучше заниматься в офисе, а не посреди дороги.Делами все же лучше заниматься в офисе, а не посреди дороги.Фото: Алексей ФОКИН
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Воронеж – единственный город в России, где женщины стали чаще искать работу по сравнению в 2019 году (по сравнению с 2018-м). Доля резюме особ прекрасного пола по итогам первой половины нынешнего года составила 39 процентов. И выросла на 1,7% по сравнению с тем же периодом 2018-го. Для сравнения – во всех остальных крупных городах России, наоборот, наблюдается уменьшение женских резюме: от 0,4 процента в Барнауле до 6,2% в Челябинске (стереотип про суровых мужиков подтверждается?). Да и в целом по России работу чаще ищут мужчины. В среднем 59,3% всех резюме – сильного пола.

В Воронеже мужчины доминируют в четырех из пяти наиболее востребованных работодателями сфер. В автомобильном бизнесе доля резюме представителей сильного пола составляет 98,9 процентов, в перевозках – 97,4%, в строительстве – 91,5%, в производстве, сырье и сельском хозяйстве – 80,6%. Единственная из пяти топ-сфер, где прекрасной половины человечества среди соискателей работы больше – продажи. Там доля женских резюме – 68,3%.

Есть над чем потрудиться феминисткам и в плане женской психологии. Запросы по зарплате у мужчин значительно выше – в среднем по России на 41 процент. В крупных городах меньше всего разрыв в эмансипированной Москве – 22%, самый большой – в Тюмени (50%). В Воронеже показатель чуть выше среднего не в пользу женщин – 43 процента.

Если анализировать резюме по все тем же пяти топ-сферам деятельности в Воронеже, больше всего «половой» разрыв по ожидаемым зарплатам наблюдается в транспорте и логистике. Средний месячный заработок, на который рассчитывают женщины – 24000 рублей, мужчины – 37800. Разрыв – 58 процентов.

На втором месте – производство, сырье и сельское хозяйство. Женщины в этих сферах рассчитывают в среднем на зарплату 24600 рублей, мужчины – 34300. Разница – 39 процентов.

Замыкают тройку продажи. Женщины рассчитывают на средний заработок 24300 рублей, мужчины – на 31800. Разрыв – 31 процент.

На четвертом месте строительство. Женские ожидания по деньгам в этой сфере в среднем 29900 рублей, мужские – 38300. Разница в ожиданиях – 28 процентов.

А вот автомобильный бизнес запросы феминисток, ратующих за равноправие полов, фактически удовлетворяет. Женщины в нем требуют среднюю зарплату 34600 рублей, мужчины – 34900. Разность – 1 процент. Впрочем, и доля резюме женщин в этой сфере очень мала – всего 1,1% (смотрите выше).

ИСТОЧНИК KP.RU

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