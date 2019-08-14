В Воронеже вор-рецидивист похитил норковую шубу и инструменты из тамбура в подъезде

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-14T13:43:03+03:00

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Июльской ночью из тамбура одного из многоэтажных домов на улице Антонова-Овсеенко таинственным образом исчезли инструменты и норковая шуба одного из жильцов. Вызванные на место ЧП оперативники изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения. На них заметили 42-летнего местного жителя, уже знакомого полицейским по причастности к другим кражам.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел, где он во всем сознался. В ходе обыска в его квартире нашли похищенное имущество и вернули его законным владельцам.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого заключили под стражу. Максимальное наказание, которое ему грозит, - пять лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU